Правительство назначило нового главу Гослесагентства
Ранее эту должность занимал Андрей Заблоцкий
В среду, 15 июля, Кабинет министров Украины назначил Василия Кузьовича главой Государственного агентства лесных ресурсов. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Кузьович Василий Степанович стал Главой Государственного агентства лесных ресурсов", – отметил политик.
Справка:
Василий Кузьович - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.
Кроме этого, правительство приняло решение о назначении Болоховца Юрия Витальевича на должность заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов.
Напомним, ранее председателем Государственного агентства лесных ресурсов был Андрей Заблоцкий, которого Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности 2 июля.