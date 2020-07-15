Правительство назначило нового главу Гослесагентства

Василий Кузьович – в центре на фото bati.nubip.edu.ua

Ранее эту должность занимал Андрей Заблоцкий

В среду, 15 июля, Кабинет министров Украины назначил Василия Кузьовича главой Государственного агентства лесных ресурсов. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кузьович Василий Степанович стал Главой Государственного агентства лесных ресурсов", – отметил политик.

Справка:

Василий Кузьович - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.

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Кроме этого, правительство приняло решение о назначении Болоховца Юрия Витальевича на должность заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Напомним, ранее председателем Государственного агентства лесных ресурсов был Андрей Заблоцкий, которого Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности 2 июля.