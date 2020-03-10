Правительство назначило исполняющего обязанности министра энергетики: Что о нем известно

Виталий Шубин Фото из открытых источников

До этого новоназначенный работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины

Правительство уполномочило Виталия Шубина на временное исполнение обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта, сообщает Урядовый портал.

До этого Шубин работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Его назначили на соответствующую должность в ноябре 2019 года.

Как отмечается на сайте Минэнерго, родился чиновник в 1982 году. Окончил в 2004 году "Киевский университет туризма, экономики и права" по специальности "Правоведение", квалификация – юрист, и в 2011 году Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "управление", квалификация – магистр государственного управления.

С 2004 по 2011 год был юрисконсультом отдела претензионно-исковой работы, юрисконсультом II категории, юрисконсультом І категории, ведущим юрисконсультом, начальником юридического отдела Департамента правового обеспечения Государственного предприятия "Энергорынок".

С 2011 по 2014 год занимал должности в "ДТЭК".

В 2014 – 2016 годах работал в ООО "Энергетические ресурсы Украины".

В 2017 – 2018 годах - работал директором, директором по совместительству ООО "Арцизская ветровая электростанция", а также возглавлял по совместительству ООО "Измаильская ветровая электростанция", ООО "Килийская ветровая электростанция", ООО "Суворовская ветровая электростанция" в Одесской области.

С февраля 2018 года до момента назначения первым заместителем министра работал директором ООО "Днепро-Бугская ветровая электростанция" в Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что правительство уполномочило на временное исполнение обязанностей некоторых министров их заместителей. Так, Павел Кухта возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Юрий Полюхович – Министерство образования и науки; Светлана Фоменко – Министерство культуры, молодежи и спорта.