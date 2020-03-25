Правительство может ввести чрезвычайную ситуацию по всей стране, - СМИ

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Правительство также должно рассмотреть проект изменений в бюджет относительно создания стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса

Кабинет министров Украины может ввести чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник в правительстве.

"Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением", - сказал собеседник издательства.

По данным издания, комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций проводила свое заседание во вторник вечером. Следующим шагом будет рассмотрение вопроса внедрения ЧС на заседании Кабмина.

Сообщается, что один из членов Кабмина уже подтвердил рассмотрение этого вопроса.

Отмечается, что правительство также должно рассмотреть проект изменений в бюджет относительно создания стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

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