Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового

Премьер-министр Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Кабмин утвердил объекты, которые могут работать во время карантина, порядок госпитализации а также категории людей, которые не нуждаются в самоизоляции

Кабинет министров внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"На заседании правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и более, не подлежат самоизоляции", - написал глава правительства.

Согласно изменениям, во время карантина могут работать следующие объекты:

почтовой и курьерской деятельности;

строительных работ;

по сбору и заготовке отходов;

заведения торговле строительными материалами;

химчистки.

Кроме того, утвержден новый порядок обязательной госпитализации лиц, которые осуществляют пересечение государственной границы, в обсерваторы. А также, отныне, местные органы власти имеют право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

Также Кабмин уточнил, какие категории людей, старше 60 лет, не нуждаются в самоизоляции. Среди них:

государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";

военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19;

лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций.

Карантинные ограничения Telegram

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что разговор про вероятное ослабление карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае. Он также сообщил, что ВОЗ рекомендует Украине продолжить карантин.

В Офисе президента также отметили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.