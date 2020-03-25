Правительство избрало нового в.и.о. министра образования и науки Украины: Что про нее известно

В.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий Фото из открытых источников

Ранее новый министр была заместителем экс-министра образования и науки Украины Анны Новосад

Правительство сменило временно исполняющего обязанности министра образования и науки - теперь эти обязанности возложили на Любомиру Мандзий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Новоизбранный министр образования и науки заявила, что из-за пандемии коронавируса перед министерством стоит множество вызовов и времени на медленные решения нет.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных задач и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопросы окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многого другого", - отметила Мандзий.

До нее обязанности министра образования и науки исполнял Юрий Полюхович.

Справка:

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

в 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франка по специальности "География".

В течение 1998-2001 гг. по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франка. В 2003 г. защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франка.

В течение 2016-2019 гг. – директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 г. Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го Министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.

Как сообщалось ранее, 13 марта президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

Впоследствии, 18 марта, закон "О среднем образовании" вступил в силу.