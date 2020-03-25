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Правительство избрало нового в.и.о. министра образования и науки Украины: Что про нее известно

В.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий Фото из открытых источников

Ранее новый министр была заместителем экс-министра образования и науки Украины Анны Новосад

Правительство сменило временно исполняющего обязанности министра образования и науки - теперь эти обязанности возложили на Любомиру Мандзий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Новоизбранный министр образования и науки заявила, что из-за пандемии коронавируса перед министерством стоит множество вызовов и времени на медленные решения нет.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных задач и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопросы окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многого другого", - отметила Мандзий.

До нее обязанности министра образования и науки исполнял Юрий Полюхович.

Справка:

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

в 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франка по специальности "География".

В течение 1998-2001 гг. по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франка. В 2003 г. защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франка.

В течение 2016-2019 гг. – директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

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11 сентября 2019 г. Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го Министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.

Как сообщалось ранее, 13 марта президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

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Впоследствии, 18 марта, закон "О среднем образовании" вступил в силу.

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