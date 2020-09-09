Правительство хочет разрешить путешествовать по Украине с е-паспортами
Соответствующее внедрение - это часть большой стратегии президента "государство в смартфоне"
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров разработал законопроект, который позволит летать в пределах Украины с электронным паспортом. Об этом он сообщил в Telegram.
"Правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт.
Внедрение цифровых услуг и сервисов — это часть большой стратегии президента "государство в смартфоне" и осовременивание страны", - написал глава правительства.
Напомним, ранее в Государственной пограничной службе сообщалось, что при пересечении границы украинцы не могут воспользоваться е-паспортом в приложении "Дія", поскольку они предназначены только для использования в пределах Украины.