live
Новости » Политика Читати новину українською

Правительство хочет разрешить путешествовать по Украине с е-паспортами

Самолет авиакомпании МАУ Фото из открытых источников

Соответствующее внедрение - это часть большой стратегии президента "государство в смартфоне"

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров разработал законопроект, который позволит летать в пределах Украины с электронным паспортом. Об этом он сообщил в Telegram.

"Правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт.

Внедрение цифровых услуг и сервисов — это часть большой стратегии президента "государство в смартфоне" и осовременивание страны", - написал глава правительства.

Новости по теме: Цифровые паспорта в "Дії": Как можно использовать документ на карантине

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе сообщалось, что при пересечении границы украинцы не могут воспользоваться е-паспортом в приложении "Дія", поскольку они предназначены только для использования в пределах Украины.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Медведчук: У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе, а Кравчук ничего не решает Местная "власть" в ОРДЛО продолжает принудительную паспортизацию населения, - разведка Проведение местных выборов на Донбассе: ЦИК обратилась за актуальной информацией к военным и правоохранителям Кравчук назвал варианты переговоров с ОРДЛО
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
Политические проекты Саакашвили. Валютные колебания | Ток-шоу
Анатолий Шарий на телеканале ZIK | 07.09.20
Срыв перемирия. Перестановки правительства. Вторая волна COVID-19 | Ток-шоу
Новые политические союзы и старые методы борьбы | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу