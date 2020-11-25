Правительство должно уйти в отставку в полном составе, – Николай Катеринчук

Николай Катеринчук Скриншот из видео

Верховная Рада даже программу Кабмина не утвердила, напомнил политик

Кабинет министров Украины должен пойти в отставку в полном составе, ведь с изменением отдельных фамилий министров ничего не изменится.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины IV-VII созывов Николай Катеринчук.

Парламентарий убежден, что никакого дефолта не будет ни в этом году, ни в следующем. Николай Катеринчук прогнозирует, что государственный бюджет будет сбалансирован за счет внешних заимствований, выполнения плана таможенных поступлений и тому подобное. Что касается вероятных отставок отдельных министров в правительстве, гость ток-шоу риторически поинтересовался, имеет ли глава Кабмина Денис Шмыгаль свою экономическую стратегию, и напомнил, что Верховная Рада даже программу КМУ не утвердила.

"А поменяют ли эти фамилии и появятся другие камикадзе, которые захотят зайти на это все и попытаться поднять ситуацию? Это невозможно. Надо менять сам подход. И моя позиция такова, что правительство все должно уйти в отставку", – подчеркнул политик.

Николай Катеринчук пошутил, что тот период, когда меняется власть, – это "золотое время" для бизнеса, поскольку одни чиновники уже уволены, а другие еще не назначены, и тогда представителей бизнеса никто не трогает и происходит рост экономики.

Напомним, один из информированных членов правительства сообщил изданию "Украинская правда", что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего главу "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия.

Впоследствии в Министерстве инфраструктуры опровергли информацию о вероятном увольнении министра Владислава Криклия и заявили, что "не комментируют слухи".

Добавим, недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий оказался в эпицентре скандала.