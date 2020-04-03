Появился протокол заседания ТКГ по Донбассу: Что в нем

Трехсторонняя контактная группа Фото из открытых источников

Украина отошла от своих же переговорных позиций и отказалась от утверждения ряда вопросов

Из протокола заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу стало известно, что произошло произошло 26 марта. Соответствующим документом поделился Telegram-канал Klymenko Time.

Согласно сообщению, на встрече участвовали или должны был участвовать: посол и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Х.Грау, руководитель ОП Украины А.Ермак, заместитель руководителя АП России А. Литвиненко, советник президента Украины Р.Демченко, полномочный представитель ОРДО Н.Никонорова, полномочный представитель ОРЛО В.Дейнего, полномочный представитель РФ Б.Грызлов, специальный представитель РФ А.Кульмухаметов и еще 20 человек из числа координаторов рабочих групп и представителей сторон в этих группах.

Отмечается, что 26 марта мог быть согласован пошаговый порядок разведения сил и средств, новый регламент контактной группы, список обмена пленными, но произошло абсолютно иное.

По документу получается, что Украина отошла от своих же переговорных позиций. Наши переговорщики отказались:

Утверждать список на обмен и провести его 29 марта под Счастьем, обсуждать новые списки.

До 8 апреля разработать и представить план разминирования возле КПВВ.

Утвердить заявление о подтверждении приверженности прекращению огня.

До 8 апреля согласовать план подготовки к открытию КПВВ в районе Золотого и Счастья.

До 3 апреля представить предложения по восстановлению связей Украины и ОРДЛО, до 3 мая завершить по ним работу.

До 3 апреля представить перечень актов, которые надо принять для урегулирования конфликта.

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Протокол заседания ТКГ по Донбассу от 26 марта Telegram

Исходя из вышеперечисленного, либо у Украины появились новые вводные о которых никто не знаем, и тогда интересно узнать новую позицию, либо по сути мирный процесс заморожен до неизвестных времен. А это, в свою очередь, является не самой хорошей новостью для украинцев по обе стороны линии разграничения.

В то же время, комментариев от Офиса президента пока нет.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции из-за распространения эпидемии коронавируса. Ключевые вопросы, которые затронула украинская сторона, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.