"Появился еще один фронт": Разумков поздравил украинцев с Новым годом

Дмитрий Разумков Верховная Рада

Спикер парламента заявил о появлении новой реальности в 2020-м году

Текущий год дал возможность по-другому посмотреть на многие вещи и ценности, которые раньше казались простыми и обычными. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в новогоднем обращении, передает пресс-служба парламента.

По словам Разумкова, в 2020 году локдаун, социальная дистанция и удаленный режим работы стали новой реальностью. "К сожалению, кроме действующего фронта на востоке Украины, появился еще один фронт – фронт медицинский. Я знаю, что каждый был вовлечен в борьбу на нем в пределах своих возможностей. Кто-то боролся за собственное здоровье и здоровье своей семьи, кто-то занимался и продолжает заботиться о здоровье своих пациентов", – сказал парламентарий.

Кроме того, нардеп заявил о разъединении украинцев из-за пандемии. "Мы иногда не имели возможности увидеть своих родных и близких, прикоснуться или обнять их. Мы не всегда могли заехать в гости к родителям, чтобы не подвергать лишний раз их опасности. Но страшнее всего нам было, когда болели наши дети", – высказался спикер парламента.

В то же время политик считает, что 2020-й год научил помогать и поддерживать друг друга, а также вместе становиться сильнее.

"В новом году хочу пожелать каждой семье, каждому дому, каждому человеку в нашем государстве уюта, благополучия, счастья, гармонии, успехов, побед и семейного тепла. Пусть каждый из вас, где бы он сейчас ни был – за праздничным столом или на передовой, на самоизоляции или на дежурстве в больнице – почувствует радость и веру в следующий год. Пусть он будет щедрым на хорошие новости и принесет нашей стране долгожданный мир и спокойствие", – отметил Разумков.

Напомним, недавно киевский городской глава Виталий Кличко в новогоднем поздравлении заявил, что 2020 год был сложным для всех. По его словам, украинцы не отчаялись, а стали сильнее и добрее.