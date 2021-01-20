Повышения тарифов на отопление и горячую воду не будет: Центральная и местная власть достигли договоренностей

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Результатом переговоров стала договоренность о подписании меморандума

До конца отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на отопление и горячую воду. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно сообщению, такой договоренности достигли во время правительственного совещания, инициированного Ассоциацией городов Украины.

Известно, что участие в совещании приняли премьер-министр Денис Шмигаль, представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса Президента Украины, депутаты Верховной Рады, а также мэры Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога и первый заместитель городского главы Харькова.

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Как отметил Кличко, на понедельник запланировано подписание Меморандума между Кабинетом министров, Ассоциацией городов Украины и представителями парламента о алгоритме выведения сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в стране.

В частности, речь идет о первоочередных шагах по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал поручение заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко проверить соответствие тарифной сетки на коммунальные услуги, в частности бытовой газ и отопление в регионах страны