Повышение минимальной зарплаты на 277 гривен - это циничная подачка от власти накануне выборов, - Развадовский

Виктор Развадовский Фото из открытых источников

Повышение минимальной заработной платы с 1 сентября на 277 гривен - это циничные манипуляции власти и банальная "подачка" людям накануне выборов. Об этом заявил нашему изданию председатель Житомирской организации партии "За майбутнє" Виктор Развадовский.

"Цифра, которой так удачно манипулируют представители власти, - 5 тысяч гривен минимальной зарплаты, с одной стороны, звучит красиво. Но на самом деле, это просто цинизм – щеголять поднятием минимальной зарплаты всего на 277 гривен в нынешних условиях тотального обнищания людей, отсутствия рабочих мест и достойной зарплаты. Если бы повысили на 2-3 тысячи, я бы еще понял этот пиар. А нынешняя власть, обворовывая людей на миллиарды, бросает им "подачку" в виде 277 гривен, да еще и преподносит это как победу!" - возмутился политик.

Он отметил, что для изменения ситуации в стране украинцы должны наконец избавиться во власти от фотографов и артистов, выбрав на местных выборах профессионалов, которые знают, как управлять общинами.

"Нужно перестать верить пустым обещаниям. Лишь сделав осознанный выбор, мы сможем вместе построить наше будущее", - отметил Развадовский.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за увеличение с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине на 5,8% – до 5000 гривен.