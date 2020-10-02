Потеряли "Голос": В Днепре от политсилы в избиркомы завели ставленников олигарха

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Партийная ячейка "Голоса" в Днепре, выкупленная "авторитетным" бизнесменом Петровским, отметилась очередным скандалом. Перед самым финалом подачи своих представителей в избирательные комиссии "голосята" произвели почти полную ротацию, тем самым едва не сорвав и без того напряженную работу избиркомов в Днепре и регионе. Об этом сообщает Днепр.Главное.

Напомним, что по закону парламентские партии (среди прочих и "Голос") могут направить в каждую избирательную комиссию по два своих члена, и еще одного — в рамках жеребьевки. При этом днепровский "Голос" перед самым завершением процесса неожиданно провел полную замену своих представителей в избиркомах, усложнив и без того напряженный процесс подготовки к выборам.

В итоге из 500 возможных членов комиссий местный "Голос" делегировал едва 40, при этом потеряв квоты в пятистах избирательных комиссиях.

К тому же, по данным информированных источников, в городской и районные избиркомы от "Голоса" продолжают заводиться люди олигарха Коломойского вместо порядочных представителей партии.

Ранее днепровская организация партии "Голос" уже оказалась в центре скандала: стало известно, что местную ячейку полностью выкупил "авторитетный" бизнесмен Петровский, который сразу использовал "Голос", чтобы завести в горизбирком своих ставленников — известных махинаторов. Кроме того, журналисты обнаружили в списках "Голоса" людей Коломойского: так, в горсовет баллотируется главред телеканала, принадлежащего олигарху.

При этом возглавляющий ячейку "Голоса" ставленник Петровского Владимир Юрченко (бывший замгубернатора по юридическому направлению) настолько плохо организовал работу, что политсила даже не смогла корректно оформить и подать документы в избирательную комиссию для регистрации на выборы с первого раза, и ей отказывали в регистрации.

Как сообщают наблюдатели, манипуляции местной парторганизации "Голоса" известны киевскому руководству партии в лице Киры Рудик и вероятно проводятся с ее негласного одобрения. Эксперты уверены, что таким образом Коломойский и Петровский пытаются обеспечить контроль над комиссиями и получение нужного результата на выборах для тех политпроектов, которые они уже выкупили — "Слуга народа" и "За Майбутнє".

Таким образом, бренд "антикорруционной" партии музыканта Вакарчука в Днепре совершенно цинично и беспардонно используют в своих интересах олигарх Коломойский и "авторитетный" бизнесмен Петровский — при полном соглашательстве столичного руководства политсилы в лице Киры Рудик и Святослава Вакарчука.