Потенциальный генпрокурор рассказала о наказании Порошенко и Стерненко

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Венедиктова сказала о наказании в присутствии Порошенко

Потенциальный генеральний прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала перспективу пятого президента Украины Петра Порошенко и активиста Сергея Стерненко оказаться в тюрьме. Об этом она сказала во время своего выступления перед голосованием, которое транслировав телеканал ZIK.



"Все что может быть быстро и законно закончено — будет быстро закончено", - заявила Венедиктова.



Отметим, что бывший президент Петр Порошенко сейчас находится в зале заседаний.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сегодня на втором внеочередном заседании, по инициативе президента Владимира Зеленского, рассмотрят вопрос назначения министра экономического развития и избрания генерального прокурора.