Потенциала и желания достичь мира на Донбассе у власти нет, - Черный об отставке Фокина

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный 112.ua

Подвижки, которые сегодня происходят в Минском процессе, – это предвыборная технология партии "Слуга народа", убежден парламентарий

Вчерашнее заседание парламентского комитета, в заседании которого принял участие первый заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, и указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Фокина с ТКГ свидетельствуют о том, что потенциала и желания достичь мира на Донбассе у власти нет.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

Парламентарий прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Виктор Черный напомнил, что накануне состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, во время которого выступил заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин. Нардеп отметил, что с самого начала заседания было понятно, что ничего хорошего не будет. Поскольку господин Фокин представил свою позицию, которая на сегодня отвечает действительности, но на него начали нападать депутаты из фракции "Голос" и часть - из фракции "Слуга народа".

"Эти депутаты имеют свою позицию, которая никак не может быть изменена, потому что у них не хватает даже понимания и толерантности о том, что необходимо делать все для достижения мира, даже если ты с чем-то не согласен. Поскольку, кстати говоря, господин Фокин подтвердил безальтернативность Минских соглашений, так что другого варианта, хоть он и сказал, что, возможно, они не оптимальны, но другого варианта на сегодняшний день не существует", – подчеркнул Виктор Черный.

Парламентарий отметил, что по итогам вчерашнего заседания Комитета и сегодняшнего указа президента он убедился в том, что потенциала и желания у действующей власти достичь мира нет.

"Все, что происходит, говорит о том, что они не хотят выполнять Минские соглашения, они, по сути дела, не хотят двигаться в направлении мира на тех договорных условиях, которые на сегодня существуют. Они на сегодня безальтернативны. Я считаю, что подвижки, которые сегодня происходят в Минском процессе, это предвыборная технология партии "Слуга народа", которая хотела своим избирателям показать, что вот - мы же обещали, а главное было в обещаних президента - достижение мира, что мы что-то делаем", – сказал Виктор Черный.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Как отмечает народный депутат Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), после прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины".

Стало известно, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.