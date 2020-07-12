Пострадавшие от пожара на Луганщине получат компенсации: Шмыгаль назвал суммы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

На возмещение расходов правительство выделит 20 тысяч гривен

За полностью утраченный дом во время пожара в Луганской области семья получит компенсацию в размере 300 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"На этой неделе на Луганщине вспыхнул лесной пожар, который унес жизни пяти человек. Три десятки семей остались без домов, более двадцати человек были госпитализированы. Правительство уже разработало комплекс мер для помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

В частности, за полностью утраченный дом семья получит компенсацию в размере 300 тыс. грн, на капитальный ремонт в частично разрушенных домах — 50 тыс. грн, на возмещение затрат — 20 тыс. грн. Также помощь получат семьи погибших.

Новости по теме: В МВД задержали виновного в пожарах в Луганской области

Напомним, утром 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области произошел пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могли тушить огонь, поскольку НВФ не гарантировали безопасность неба.

Позднее глава государства "дал добро" на использование авиации, а премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство окажет помощь пострадавшим гражданам.

Также в среду, 8 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона получила гарантии режима безопасности при ликвидации пожаров в Луганской области.

Впоследствии стало известно, что правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог. Затем в Нацполиции заявили о рассмотрении еще одной версии - попадание снарядов с неподконтрольной украинскому правительству территории.