Поставлять в Украину китайскую вакцину будет спонсор партии "Голос"

Минздрав подписал контракт о поставке вакцины компании Sinovac Biotech Фото из открытых источников

Речь идет о закупке 1,8 миллиона доз по цене 504 гривны за дозу

Украина решила закупить вакцину от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. Поставками препарата будет заниматься компания, которая раньше финансировала партию "Голос". Об этом сообщает Klymenko Time.

Как отмечается, Украина подписала договор фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. По данным Офиса президента, речь идет о закупке 1,8 миллиона доз по цене 504 гривны за дозу.

В то же время в Telegram-канале сообщили, что АО "Лекхим", которое будет заниматься поставками китайской вакцины в Украину, ранее финансировало партию "Голос". В частности, в июле 2019 года компания перечислила на счет политсилы три миллиона гривен.

Новости по теме: В Минздраве назвали условия для возврата денег за китайскую вакцину против COVID-19

Отмечается, что руководитель акционерного общества Валерий Печаев в свое время был помощником депутата Александра Буряка.

"Братья Буряки давно связаны с политиком и бизнесменом Виталием Хомутынником. Сергей Буряк - вообще кум Хомутынника. Ну а сам Хомутынник является родственником уже экс-кандидата в мэры Киева от "Голоса", Сергея Притулы. Сестра жены Хомутынника в 2015 году вышла замуж за Притулу, так и породнились", - отметили в Telegram-канале.

Klymenko Time

Klymenko Time

Klymenko Time

Klymenko Time

По предварительной информации, взнос в три миллиона гривен "Голосу" "Лекхим" провела в июле 2019, к предвыборной кампании.

"Наверняка очень кстати. Так что как знать куда пойдет часть средств, оплаченных из украинского бюджета за вакцины через "Лекхим", в этот раз", - говорится в публикации.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала контракт с опытным китайским производителем вакцин, компанией Sinovac Biotech. По его словам, страна в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от коронавируса COVID-19.