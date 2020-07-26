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Постановление ВРУ о местных выборах ставит под угрозу урегулирование конфликта на Донбассе, - Путин

Владимир Путин EPA-EFE

Президент РФ заявляет, что постановление Верховной Рады противоречит Минским договоренностям

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что принятое Верховной Радой постановление о местных выборах в 2020 году противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

"Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как такое, что противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Путин выразил "серьезную озабоченность" по поводу недавних заявлений высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимость его пересмотра. 

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Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

 

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