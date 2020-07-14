Посольство Украины требует не пугать граждан Сербии "украинским сценарием"

В стране не утихают протесты из-за введения комендантского часа

Протесты в Сербии N1

Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что посольство считает недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины из-за оценки европейского выбора украинцев. Об этом говорится в на сайте посольства.

Этим уведомлением украинский чиновник отреагировал на слова президента муниципалитета Вождовац Александра Савича, который комментируя протесты в Сербии, негативно высказался об "украинском сценарие". "Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия. Мы имеем честь напомнить Александру Савичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", является борьбой украинского народа за свои права против коррумпированной и тоталитарной власти", – говорится в заявлении.

Кроме того, Александрович подчеркнул, любая оценка европейского выбора украинцев, позитивная или негативная, является исключительно делом украинского народа, а не иностранных политиков. "Посольство искренне удивлено, что чиновник, член политической силы, которая ведет Сербию на пути к евроинтеграции, унижает европейский выбор дружественного народа Украины", – подытожил посол.

Новости по теме: В Сербии протесты переросли в столкновения между активистами и полицией

Напомним, 3 июля в Белграде, объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения коронавируса. Президент Сербии Александар Вучич заявил о введении комендантского часа из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране. Именно это и вызвало возмущение и протесты.

Впоследствии посол Украины в Сербии отметил, что Российская Федерация через свои информационные ресурсы распространяет ложную информацию о причастности Украины к сербским митингам.