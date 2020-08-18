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Посольство США выразило обеспокоенность относительно инцидентов с журналистами "Радио Свобода"

Посольство США в Украине

 Фото из открытых источников

Посольство призывает правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи

Посольство США в Украине обеспокоено недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радио Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение в прослушивании дома. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

"Свободные медиа являются очень важным элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радио Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы высоко ценим, что власть принимает начальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне сотрудники Службы безопасности разоблачили во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, которого подозревают в организации в январе этого года поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Ранее журналист-расследователь программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства".

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