"Посольство блокирует возвращение домой": Как молодежь хитростью избегает эвакуации из Австрии

Александр Щерба Укринформ

Одну девушку уже доставили домой

Группа молодых украинцев, чтобы остаться на карантин в Вене (Австрия), убеждала родителей, что посольство заблокировало их возвращение домой. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

По его словам, на прошлых выходных в посольство начали звонить разъяренные родители с заявлением, что дипломаты не пустили их детей на самолет и угрожали пожаловаться на действия дипломатической миссии.

"В субботу, когда улетел четвертый борт и казалось, можно было выдохнуть, в посольство начали звонить разъяренные родители. Заявляли, что мы не пустили их детей на самолет, что видимо продали билеты по спекулятивной цене и угрожали написать куда надо. Начали разбираться. Выяснилось, что группа молодых - ну очень молодых - людей решила провести карантин в Вене, без бдительного ока родителей. А чтобы иметь в глазах родителей весомую причину, решила придумать историю. Свалить все на посольство. Мол, и в аэропорт нас не пустили, и билеты кому-нибудь не тому продали, и вообще, "мутят" здесь что-то непонятное. А мы здесь вынуждены - ну просто вынуждены! - остаться еще на неопределенное время", - рассказал Щерба.

Полос отметил, что молодые люди не учли двух вещей: силы родительской любви и способности отечественных дипломатов разговаривать "человеческим языком".

"Перезвонили родителям. Перезвонили детям. Дети коммуницировали "междометиями". У родителей вообще была немая сцена по Гоголю. Одну девушку доставили домой, другие "фигуранты" все еще сидят в Вене. Хочу обратиться к ним: Завтра рейс на самолет! В 14:00! В аэропорт всех пускают! Билеты продаются онлайн! Спешите! Консул, которого вы оболгали, предоставит вам всю необходимую помощь!", - подчеркнул Александр Щерба.

Напомним, вчера, 23 марта, в 15:45 на железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд с украинцами, которые приехали из Латвии. Однако, в течение нескольких часов пассажиров не выпускали из вагонов из-за того, что в поезде находились люди с якобы высокой температурой.

Впоследствии в Минздраве пояснили, что все пассажиры поезда прошли температурный скрининг, а у 5 человек заподозрили коронавирус.

Позже, в Службе безопасности Украины заявили, что информация про "зараженный поезд" из Риги, которая распространялась по соцсетям после прибытия эвакуированных на столичный вокзал, является неправдивой.