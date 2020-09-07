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Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Пауза в отношениях стран все равно продлится

Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

 Фото из открытых источников

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в комментарии Радио Свобода.

Отмечается, что официальные отношения между Украиной и Белоруссией все равно поставлены на паузу. "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", – сообщил Игорь Кизим.

Напомним, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизима для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию с соседней стране.

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Позже Дмитрий Кулеба заявил, что все процессы и контакты между Украиной и Беларусью сейчас поставлены на паузу. По словам министра, контакты будут возобновлены, когда ситуация не будет нести репутационных последствий для Украины.

В то же время, МИД Беларуси заявил, что страна не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу". Тогда там отметили, что последствия приостановления контактов лежат на Украине.

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