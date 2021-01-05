live
Новости » Политика Читати новину українською

Посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил марш в его честь

Факельное шествие в Киеве Reuters

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры в Киеве и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима, передает "Страна".

Дипломат перепостил новость о марше по поводу дня рождения Бандеры, который устроили 1 января националисты - главным образом ВО "Свобода" и "Нацкорпус". 

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым", - прокомментировал посол новость о марше.

Напомним, шествие в честь Степана Бандеры проходило в первый день нового года. Его участники шли по Киеву вечером с факелами и кричали: "Москалів на ножі". 

Примечательно, что на марш пришло до тысячи человек. Это подтвердило тенденцию к снижения числа участников уличных акций праворадикалов.

Новости по теме: В Киеве состоялось факельное шествие к годовщине со дня рождения Бандеры. Фото
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

От рынка земли и задержания шпиона до украинского фильма на "Оскар": Грандиозные победы и крупные провалы Украины в 2020 году Социальные выплаты, медицина, ЖКХ и не только: Как менялись условия жизни простого украинца в 2020 году Несмотря на поддержку Ахметова, ОПЗЖ Медведчука вчистую "сделала" Зеленского и "слуг" в Кривом Роге, - эксперт Избившая шестиклассника учительница из Львовской области баллотировалась в депутаты от партии Порошенко
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK