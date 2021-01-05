Посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил марш в его честь

Факельное шествие в Киеве Reuters

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры в Киеве и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима, передает "Страна".

Дипломат перепостил новость о марше по поводу дня рождения Бандеры, который устроили 1 января националисты - главным образом ВО "Свобода" и "Нацкорпус".

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым", - прокомментировал посол новость о марше.

We strongly condemn any glorification of collaborators with the Nazi regime. It is time for #Ukraine to come to terms with its past. https://t.co/yUtmk5Y9MP — Joel Lion (@ambassadorlion) January 2, 2021

Напомним, шествие в честь Степана Бандеры проходило в первый день нового года. Его участники шли по Киеву вечером с факелами и кричали: "Москалів на ножі".

Примечательно, что на марш пришло до тысячи человек. Это подтвердило тенденцию к снижения числа участников уличных акций праворадикалов.

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