Посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил марш в его честь

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры в Киеве и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима, передает "Страна".

Дипломат перепостил новость о марше по поводу дня рождения Бандеры, который устроили 1 января националисты - главным образом ВО "Свобода" и "Нацкорпус".

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым", - прокомментировал посол новость о марше.

We strongly condemn any glorification of collaborators with the Nazi regime. It is time for #Ukraine to come to terms with its past. https://t.co/yUtmk5Y9MP