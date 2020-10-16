Посол Германии: Россия изменила поведение на встречах ТКГ в Минске

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Также изменилось поведение и украинской стороны

Россия на встречах Минской трехсторонней контактной группы в последнее время пытается убеждать, что она не является частью конфликта. Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью " Европейской правде".

"Выделю одну вещь, которая в целом не является новой, и в последнее время стала гораздо заметнее: то, как Россия пытается сделать шаг назад и убедить всех, словно она не является частью "тройки". Что, мол, переговоры ведут ОБСЕ, Украина и сепаратисты. Это неправда, но сейчас они взялись продвигать это всюду – и мы им постоянно напоминаем, что в Минскую группу входит Россия, а не сепаратисты. Что Россия является стороной конфликта и согласилась участвовать в его решении, и мы ждем от нее именно этого", - сказала Фельдгузен.

Посол также отметила, что вторым существенным изменением в переговорах стала активность Украины. Она отметила, что раньше порой было впечатление, что Украина просто реагирует на действия РФ.

Фельдгузен также исключила вариант, по которому Германия и Франция присоединятся к работе Минской ТКГ.

"Нет, такая схема не будет работать. В ТКГ входят представители ОБСЕ, России и Украины, и я не думаю, что моим коллегам из Парижа или Берлина вообще есть смысл там быть. Да, порой они приезжали в Минск, чтобы почувствовать атмосферу – особенно это было нужно новым коллегам, которые начинали заниматься этой темой в МИД – но это были визиты не для участия в "Минске", а для того, чтобы "почувствовать" его. Но их роли в заседаниях ТКГ не может быть", - сказала дипломатка.

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