Посмотрите, сколько преступлений с недвижимостью, – преступники у власти отберут ваше завтра! – Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Парламентарий указал на создание условий, которые позволяют украсть чужое имущество за деньги

Государственную регистрацию недвижимости или права собственности власть передала частным фирмам, и теперь "черные нотариусы" и "черные регистраторы" совершают с недвижимостью много преступлений.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость ток-шоу напомнил, что ранее, до прихода действующей власти, во время приватизации жилья в БТИ хранились целые кипы документов, в которых были зафиксированы все операции с недвижимостью.

"Это так было раньше. Сегодня они приняли законы, которые перевели бумажную форму учета в электронную. Теперь всю ту макулатуру можно спокойно сжечь или использовать ее для производства туалетной бумаги, а учеты все - электронные. Более того, государственную регистрацию недвижимости или права собственности они передали частным фирмам. Была государственная - теперь частная. Частные регистраторы и частные нотариусы. Некоторых из них называют "черными нотариусами" и "черными регистраторами". Почему? А потому что теперь не нужно никаких бумаг, никаких договоров, печатей. Не надо ничего. "Черный регистратор" заходит в реестр на компьютере, фамилию "Иванов" меняет на фамилию "Сидоров", и собственником вашей квартиры являетесь не вы, Иванов, а ваш сосед Сидоров. Вы посмотрите, сколько преступлений совершается с недвижимостью сегодня!" – подчеркнул Ренат Кузьмин.

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Парламентарий напомнил о создании при Министерстве юстиции Украины так называемой антирейдерской комиссии и рассказал, как происходит рассмотрение жалоб.

"Так вот, чтобы замести следы, они приняли закон, позволяющий при Минюсте создать комиссию какую-то там антирейдерскую. Теперь получается, что, когда "черный регистратор" ворует вашу недвижимость, вы идете жаловаться в Минюст. Минюст отменяет это решение или не отменяет, другая сторона его обжалует в суд, суд принимает решение, потом аппеляция, потом возврат в тот же суд, потом в эту же комиссию... Сумасшедший дом, слушайте! А для чего? Да все для того, чтобы украсть чужое за деньги. Это власть мошенников, это власть преступников. Поймите это, люди. Это преступники у власти. Они отберут ваше завтра!" – предостерег парламентарий.

Напомним, ранее Ренат Кузьмин заявлял, что стоимость газа для населения должна включать только расходы на добычу газа и транспортировку его в квартиры и дома, ведь все, что есть в земле, принадлежит по Конституции народу Украины.

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