Послы G7 высоко оценили организацию местных выборов в Украине, – ЦИК

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Послы "Большой семерки" обратили внимание на обеспечение противоэпидемических мероприятий

Послы стран Большой семерки и представители международных организаций высоко оценили усилия ЦИК в организации местных выборов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что иностранные дипломаты и члены международных организаций находились сегодня, 25 октября, на отдельных избирательных участках и смогли убедиться в организации избирательного процесса.

Как сообщают в ЦИК, послы обратили внимание на "эффективное осуществление на участках противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19".

По словам главы ЦИК Олега Диденко, отдельным проблемным вопросом была организация обучения членов участковых и территориальных избирательных комиссий, просвещения избирателей. "Указанные меры стали возможными благодаря совместным проектам с международными организациями, в частности Международной фундацией избирательных систем (IFES), офисом Совета Европы в Украине, Координатором проектов ОБСЕ в Украине", – говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 25 октября, наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщали, что на ряде участков не соблюдены противоэпидемические меры. В частности, речь шла о несоблюдении дистанций в очередях, а также отсутствии масок у некоторых членов комиссии.