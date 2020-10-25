Послы G7 высоко оценили организацию местных выборов в Украине, – ЦИК
Послы "Большой семерки" обратили внимание на обеспечение противоэпидемических мероприятий
Послы стран Большой семерки и представители международных организаций высоко оценили усилия ЦИК в организации местных выборов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что иностранные дипломаты и члены международных организаций находились сегодня, 25 октября, на отдельных избирательных участках и смогли убедиться в организации избирательного процесса.
Как сообщают в ЦИК, послы обратили внимание на "эффективное осуществление на участках противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19".
По словам главы ЦИК Олега Диденко, отдельным проблемным вопросом была организация обучения членов участковых и территориальных избирательных комиссий, просвещения избирателей. "Указанные меры стали возможными благодаря совместным проектам с международными организациями, в частности Международной фундацией избирательных систем (IFES), офисом Совета Европы в Украине, Координатором проектов ОБСЕ в Украине", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 25 октября, наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщали, что на ряде участков не соблюдены противоэпидемические меры. В частности, речь шла о несоблюдении дистанций в очередях, а также отсутствии масок у некоторых членов комиссии.