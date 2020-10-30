Послы G7 призвали к продолжению реформы Укроборонпрома

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В "Большой семерке" считают, что реформы концерна приведут к активизации оборонной отрасли Украины

Послы стран "Большой семерки" призвали к продолжению реформ корпоративного управления государственного концерна Укроборонпром. Об этом шла речь во время встречи дипломатов с временным главой предприятия Игорем Фоменко, передает пресс-служба G7 в Twitter.

Отмечается, что реформы концерна должны активизировать оборонную отрасль Украины. "Во время встречи с исполняющим обязанности генерального директора Укроборонпрома Фоменко послы стран G7 призвали концерн продолжать реформы корпоративного управления, начатые при предыдущем руководстве, чтобы способствовать активизации оборонной отрасли Украины, включая внедрение опытного независимого наблюдательного совета", – говорится в сообщении.

В то же время в G7 предупредили о возможных последствиях в случае отмены реформы концерна. "Отклонение от этого пути реформ станет упущенной возможностью для Украины привести свой оборонный сектор в соответствие с международными стандартами", – добавили в "Большой семерке".

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Напомним, недавно государственный концерн "Укроборонпром" подготовил стратегию трансформации компании, которой предусмотрена ликвидация концерна. Вместо этого планируется создать оборонный и аэрокосмический холдинги.