Послы G7 отреагировали на приватизацию государственных активов в Украине

Страны G7 Фото из открытых источников

В "Большой семерке" убеждены, что приватизация уменьшит коррупцию и будет способствовать развитию экономики

Послы стран Большой семерки (G7) во время встречи с председателем Фонда государственного имущества заявили о своей поддержке прозрачной и Справедливой приватизации государственных активов. Об этом говорится на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

"Послы стран G7 встретились с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в G7 отметили, что "приватизация - важная реформа, которая уменьшит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики".

Новости по теме: В Офисе президента заявили послам G7 о внешнем вмешательстве в Конституционный суд

Напомним, G7 (Группа Семи) - это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада). Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику.

Недавно послы стран "Большой семерки" призвали Украину к продолжению реформ корпоративного управления государственного концерна "Укроборонпром". В частности, они отметили, что реформы концерна приведут к активизации оборонной отрасли страны.