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Послы G7 об отставке главы Нацбанка: "Подрыв" этой институции был бы большим шагом назад

Глава НБУ Яков Смолий Фото из открытых источников

Послы назвали независимость Нацбанка фундаментальным достижением Украины

Послы стран-членов "Большой семерки" (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от "подрыва" этой институции. Соответствующее сообщение они разместили в Twitter.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне глава Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

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