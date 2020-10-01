После того, как Сивохо и Фокина "слили", на "Минске" можно ставить крест, – Бондаренко

Елена Бондаренко Скриншот видео

Власть не имеет целью достичь мира, заявила бывший народный депутат

После того, как методично "слили" бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, а впоследствии уже экс-заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина, можно ставить на Минском процессе большой жирный крест.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат нескольких предыдущих созывов Елена Бондаренко.

"Фокин отнесся к своей работе в ТКГ максимально серьезно, ответственно, и он читал документы. Если в документах написано "Закон об особом статусе", значит, закон об особом статусе. Если в Минских соглашениях написано "Амнистия", значит, амнистия. Он не понял, что со стороны новой политической команды, нового поколения, вот этих "слуг" идет просто съемка кино о достижении мира. Там нет вовсе цели достичь этого мира", – считает Елена Бондаренко.

По ее мнению, Витольда Фокина использовали в этой постановке.

"К сожалению, Фокин фактически был использован в постановке этой сценарной. Причем, он второй после Сивохо. И мы видим, как Офис президента методично "сливает" на самом деле тех, кто по-доброму, очень искренне относится к проблемам тех людей, которые остались на Донбассе. Все остальные в этих ТКГ со стороны Украины - это, по сути, донбассофобы. Сивохо и Фокин - это были единственные люди, которые относились с большой симпатией к тем людям, а именно так к ним надо относиться. И вот когда мы видим, как методично "слили" Сивохо, теперь "слили" Фокина, мы можем ставить на Минском процессе большой жирный крест", – заявила гостья ток-шоу.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Как отмечает народный депутат Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), после прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины".

30 сентября стало известно, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.