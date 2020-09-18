После слабого результата на местных выборах 50-70 "слуг народа" создадут свою группу, – Качный

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Монобольшинства уже не будет, прогнозирует парламентарий

После падения рейтингов и слабого результата "Слуги народа" на местных выборах конфигурация в ВРУ изменится – внутри фракции 50-70 народных депутатов от "Слуги народа" создадут свою группу.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

"Мощное падение рейтингов, показатели низкие на местных советах, и тогда придется им менять конфигурацию внутри парламента. Монобольшинства уже не будет. Вы поверьте, как только покажут слабый результат, оттуда выйдет сразу 50-70 человек, создаст свою группу. Внутри фракции создаст группу. Не выйдет, а внутри фракции... Это моя информация, уже существует ее подтверждение. Сейчас "соросята" собираются в одну группу", – сказал гость студии.

Парламентарий убежден, что расстановка сил в парламенте изменится однозначно.

"Конфигурация будет изменена однозначно, если будет падение рейтингов и плохие результаты на выборах. То есть монобольшинства уже не будет. Значит, нужно создавать более широкую коалицию, и в эту коалицию зайдут те, кто сможет дать новые решения", – отметил Александр Качный.

Как сообщали, по результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-16 сентября 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины "Слуга народа" (25,3%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,4%), "Европейская Солидарность" Петра Порошенко (12,6%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,1%) и "Партия Шария" (5,3%). Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.