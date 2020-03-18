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После преодоления коронавируса будет совсем другой мировой порядок, – кандидат политических наук

Телеканал ZIK

Китай из этой ситуации получится гораздо сильнее

Весь мир после этой пандемии коронавирус получится совсем другим. Будет новый мировой порядок.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил кандидат политических наук, председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

"Мира, который существовал до олив’есть на нашем новогоднем столе, уже не будет существовать. Это будет новый мир. Будет новый мировой порядок. Никто же не знал, каким будет мир после Второй мировой войны. Он стал совсем другим. И мы, не только Украина, а весь мир, получится после этой эпидемии, пандемии коронавирус получится совсем другим. Если вы спросите у меня, каким именно, я не знаю", – отметил Дмитрий Спивак.

Вместе с тем он добавил, что Китай из этой ситуации получится гораздо сильнее.

"Вы посмотрите, какую силу он продемонстрировал за эти 2 месяца! 500 миллионов людей было на карантине! Вы только представьте себе цифры! Мой мозг не может это воспринять", – сказал Дмитрий Спивак и подчеркнул, в китайская власть и китайская охранная система здоровья показали всему миру как нужно работать.

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Он также отметил, что подобные спекуляции на ценах на маски и авиабилеты, что наблюдалось в Украине, в Китае никто не смог себе даже подумать.  

"Если бы МАУ наше, Международные авиалинии Украины, сделали нечто подобное в Китае, их бы расстреляли. Все руководство! ", – уверен Дмитрий Спивак.

Как сообщалось ранее, в АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – "МАУ" резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой через коронавирус авиасообщение дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса" Лондон-Киев "на 15 марта стоит 24 тыс. грн., при том накануне билет стоил меньше 10 тыс.

Также напомним, что по последним данным общее количество случаев коронавирус COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В  Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирус.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

 

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