После отставки Абромавичуса нужно срочно сократить штат топ-менеджеров "Укроборонпрома", - СМИ

Сразу после отставки Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора "Укроборонпрома", необходимо пересмотреть структуру концерна и сократить штат. К такому выводу пришли авторы статьи "Год Абромавичуса в "Укроборонпроме": крутое пике "новой команды", опубликованной на Defence Express.

Сегодня содержание команды топ-менеджеров "Укроборонпрома" — у Абромавичуса 11 заместителей — обходится государственным предприятиям в миллионы гривен ежемесячно.

"Если сам Абромавичус год официально обходился минимальной зарплатой в пять тысяч гривен, то его команда получает ежемесячные зарплаты в сотни тысяч", — сообщают в статье. Так, к примеру, заместитель по трансформации Бондарь за четыре месяца задекларировал 1,23 млн грн, а заместитель по маркетингу Морозов — 1,18 млн. Этот подход нужно менять — не может быть 11 заместителей, которые вместе с гендиректором обходятся Украине почти в 3 млн гривен.

Такие заоблачные зарплаты "золотая" команда Абрамовичуса обеспечила себе не благодаря возросшим прибылям концерна, а просто повысив обязательные взносы на свое содержание, которые платят госпредприятия, входящие в концерн. Если в 2018-м они составляли 203 млн в год, то при Абрамовичусе в 2020-м — уже 688 млн.

На средства, потраченные предприятиями на зарплаты таких экспертов ОПК, как Мустафа Найем, можно было купить станки, повысить зарплаты рабочим или погасить старые задолженности. Вместо этого госпредприятия просто переслали их в Киев команде Абромавичуса, чьи аппетиты попросту истощают государственные предприятия.

При этом достижения реформаторов Абромавичуса за год работы весьма скромны. За первое полугодие 2020 концерн передал украинским и иностранным заказчикам всего 443 единицы вооружений и военной техники, тогда как при предыдущем руководстве за аналогичный период 2019 года Укроборонпром поставил 1600 единиц только в рамках ДОЗ. Таким образом, за год уровень реально завершенного производства упал более чем в вчетверо.