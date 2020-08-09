После неудачной попытки украсть "112 Украина" одуревшая власть перешла к террору, – Рабинович

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Украинская действующая власть после неудачной попытки захватить телеканал "112 Украина" перешла к совершению террористических актов. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Одуревшая власть,после неудачной попытки украсть канал 112,перешла к террору. Сегодня было подложено взрывное устройство у входа в офис партии в Киеве.

Только благодаря бдительности охраны,бомба была обнаружена и приехавшими полицейскими обезврежена", - написал депутат в Facebook.

Также Вадим Рабинович сообщил, что правоохранители начала искать виноватых, однако утверждают,что взрывное устройство закладывали профессионалы. По его в словам, в стране полный разгул бандитизма. Так, за последние дни были совершены нападения на офисы партии в Ужгороде и Мариуполе. Кроме того, в Полтаве в офис ОПЗЖ была брошена граната.

"Ищут.. Радикальные полуфашистские группировки при полном бездействии власти, запугивают, избивают и убивают тех, кто не хочет жить в этом дерьме и молчать. Страну захлестывает бандитизм!! У беды глаза зеленые...", - подытожил народный депутат.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь". В партии заявили, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, что несет угрозу жизни людей и совершенного общественно опасным способом по политическим мотивам.

В связи с этим ОПЗЖ направила заявление на имя председателя Службы безопасности Украины о возбуждении уголовного дела по факту терроризма.