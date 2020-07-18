После местных выборов 25 октября Верховная Рада больше полугода не просуществует, – Гирняк

После местных выборов, которые назначили на 25 октября, эта Верховная Рада, которая была сформирована, она больше полугода не просуществует.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил депутат Львовской областной рады Владимир Гирняк.

Он отметил, что в прошлом году на парламентских выборах в Верховную Раду неожиданно для всех прошли большинство депутатов из одной политической силы. Да и сама политическая сила, добавил Гирняк, не надеялась, что получит такие результаты. Однако люди, подчеркнул он, выбирая новых политиков, не отменяли понятие профессионализм.

"В августе, в начале сентября рейтинг партии Зеленского был 60%. Сняли неприкосновенность, уменьшили количество депутатов, но экономику этим не запустишь. На самом деле, сейчас мир очень сильно "штормит". "Штормит" в том числе и Украину. Пандемия, экономический кризис, надо создавать новые рабочие места. И как на меня, мне очень грустно, но прошел уже год, несколько дней назад были назначены местные выборы, которые будут проходить 25 октября 2020 года. Я не хочу быть плохим пророком, но, как на меня, после местных выборов эта Верховная Рада, которая была сформирована, она больше как полгода, больше 8 месяцев не просуществует", – заявил политик.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.