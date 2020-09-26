live
Новости » Политика Читати новину українською

После катастрофы АН-26 Зеленский просит информацию о состоянии всей военной техники

Президент хочет видеть полную статистику об украинской технике

Владимир Зеленский в Харьковской области Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, которая состоит на вооружении в Украине. Об этом глава государства сообщил во время визита в харьковску область, где произошла катастрофа самолета АН-26, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, данные об украинской военной технике должны предоставить соответствующие специалисты. "Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о создании следственных комиссий по расследованию трагедии в харьковской области. В их состав вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Сейчас в Харьковской области находятся руководство ГБР, Офиса генпрокурора, Минобороны, Генштаба Вооруженных Сил, Нацполиции, СБУ, ГП "Антонов" и другие.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. 

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области. Сегодня, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек. 

Новости по теме: Зеленский встретился с курсантом, который выжил в Чугуевской катастрофе. Фото

Впоследствии появилась информация, что курсант-третьекурсник, выживший в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кто пострадал больше всего и что делать дальше: В ООН отчитались о коронавирусе в Украине За сутки в Украине подтвердили более 3,5 тыс. новых случаев коронавируса В воинской части Нацгвардии зафиксировали вспышку COVID-19 Массовые мероприятия - один из основных факторов распространения коронавируса в стране, - Степанов
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы. Внешний контроль страной. Бюджет-2021. COVID-19 |
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Избирательные баталии. Правительство Шмыгаля. Переезд Венедиктовой | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Лукаш | Ток-шоу
Нет эффективности в борьбе с коррупцией, - Владимир Кацман