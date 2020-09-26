После катастрофы АН-26 Зеленский просит информацию о состоянии всей военной техники

Президент хочет видеть полную статистику об украинской технике

Владимир Зеленский в Харьковской области Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, которая состоит на вооружении в Украине. Об этом глава государства сообщил во время визита в харьковску область, где произошла катастрофа самолета АН-26, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, данные об украинской военной технике должны предоставить соответствующие специалисты. "Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о создании следственных комиссий по расследованию трагедии в харьковской области. В их состав вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Сейчас в Харьковской области находятся руководство ГБР, Офиса генпрокурора, Минобороны, Генштаба Вооруженных Сил, Нацполиции, СБУ, ГП "Антонов" и другие.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области. Сегодня, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

Впоследствии появилась информация, что курсант-третьекурсник, выживший в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.