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Послание Зеленского, выступление Степанова и постановление о COVID-19: Стало известно, чем займется Рада на заседании 20 октября

Фото из открытых источников

Выступление президента запланировано на 10:30

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на заседании парламента во вторник, 20 октября, заслушают послание от президента Владимира Зеленского, информацию министра здравоохранения Максима Степанова, а также рассмотрят проект постановления о мерах противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом спикер рассказал во время Согласительного совета 19 октября, сообщает Укринформ.

"Мы не можем проводить час вопросов к правительству, но можем заслушать информацию. Есть предложение провести все-таки заслушивание информации - завтра пригласить министра здравоохранения - в том самом графике, в котором вы привыкли работать во время часа вопросов к правительству: 20 минут на выступление представителя правительства и после этого вопросы от депутатских фракций и групп до 21 минуты - минута на вопрос и 2 минуты на ответы - относительно текущего состояния и готовности борьбы с коронавирусом в Украине", - сказал Разумков.

Кроме этого, он напомнил, что на завтра запланировано выступление президента Украины с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Он состоится после выступлений депутатских фракций и групп, в 10:30.

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Как отмечается, учитывая просьбу нескольких депутатских фракций и групп, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости COVID-19 парламент 20 октября рассмотрит проект постановления 4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

"Исходя из вышесказанного, я предлагаю такой порядок работы завтра: в 10:00 мы начинаем наше пленарное заседание, с 10 до 10:30 у нас выступления депутатских фракций и групп, так, как предусмотрено на пленарном заседании во вторник. После этого - обращение президента Украины, я так понимаю, что где-то до часа оно планируется, после этого - вышеупомянутое постановление 4228", - подытожил Разумков.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты на заседании 20 октября не смогут рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год. 

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