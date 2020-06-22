Портнов предложил властям план проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса

Андрей Портнов Фото из открытых источников

Выборы – по украинским законам и в электронной форме

Юрист Андрей Портнов предложил властям план, который заключается в том, чтобы сделать процесс выборов на оккупированных территориях Донбасса по украинским законам в электронной форме.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Вот мой конкретный план, я его предлагаю властям, состоит в том, чтобы полностью сделать процес выборов на оккупированных территориях по украинским законам в электронной форме. Давайте разобьем весь этот процесс. Первое - реестр избирателей давно электронный, то есть это не проблема. Второе - формирование избирательных комиссий. Их тоже можно из украинских граждан сформировать в электронном режиме. Третье - верификация гражданина... давно происходит в мире в электронном режиме", – сказал гость студии.

Андрей Портнов продолжил: "Кстати, сейчас, в период пандемии, обратите внимание, европейские страны даже верифицируют гражданина, что он сидит дома, он должен закачать себе приложение, GPS показывает, где он находится. Гражданин должен сфотографироваться, выслать - и это является подтверждением, что он сидит дома. Вот примерно по такому же сценарию можно законом Украины поручить Министерству цифровой трансформации, ЦИК разработать порядок такой же верификации, когда гражданин Украины на оккупированном Донбассе предъявит в электронном режиме свой паспорт, возможно, сфотографируется, возможно, будет обмен какой-то защищенной информацией. И будет понятно, что это тот конкретный украинский гражданин, который, хоть и на оккупированной территории, но с украинским идентификационным кодом и с украинским паспортом".

Юрист резюмировал: "Тайну голосования тоже можно обеспечить в электронном режиме, как это делается в разных развитых странах. И последнее - подсчет голосов давно тоже электронный".

Напомним, ранее Андрей Портнов заявлял, что никакого продвижения в ближайшие годы в урегулировании ситуации на Донбассе не будет, потому что наша страна ни шагу из задекларированного не сделала.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова идти на компромиссы для возвращения территорий Донбасса и Крыма, в частности в вопросе особого статуса этих территорий в пределах страны.