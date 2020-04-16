Портнов о ситуации на Донбассе: Никакой продвижки в ближайшие годы не будет

Андрей Портнов из открытых источников

Юрист советует властям пойти на экстраординарные шаги

Никуда никакой продвижки в ближайшие годы в урегулировании ситуации на Донбассе не будет, потому что наша страна ни шагу из задекларированного не совершила.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный юрист Украины Андрей Портнов.

Ведущая программы Наташа Влащенко напомнила, что одним из базовых обещаний президента Владимира Зеленского было установление мира. Ведущая поинтересовалась, есть ли такая возможность сегодня.

"Никуда никакой продвижки в ближайшие годы в этом секторе не будет. К большому сожалению, наша страна ни одного шага из задекларированного не совершила", – заявил Андрей Портнов.

Он напомнил о подписанных предыдущим президентом Украины Петром Порошенко Минских договоренностях и отметил, что учитывая это, у действующего президента Владимира Зеленского "люфта уже нет, а поэтому нужно делать экстраординарные шаги". Среди таких шагов, считает он, может быть разное – торговля, транспортное сообщение с неподконтрольными территориями. Такие шаги, подчеркнул юрист, могли бы стать первыми для того, чтобы начать объединять людей, которые разделены уже не по вопросам веры или языка, а по вопросу войны.

"И для того, чтобы здесь их соединить, нужно делать что-то надкардинальное. Для того, чтобы это делать, надо найти в себе политическую волю. Объяснить сначала людям в Украине, чем это было бы позитивно, какие есть плюсы, какие есть минусы. Возможно, настолько это расказать подробно обществу, чтобы после этого сделать большую социологию, например. Если твое мнение победит, а твое мнение победило на выборах уже, 74% за это дали голоса, пожалуйста, тогда реализуйте", – заявил Андрей Портнов.

Как сообщалось, с начала суток 14 апреля незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения.