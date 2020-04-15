Портнов о деле Стерненко: Не выносите подозрение – значит, находитесь под чьим-то непрозрачным влиянием

Андрей Портнов из открытых источников

"Подозрения нет никакого"

Уже 10 дней прошло с того времени, как генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о том, что Сергею Стерненко будет объявлено подозрение, однако этого до сих пор не сделано. Это может свидетельствовать о действии "никому не известных непрозрачных чьих-то влияний".

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный юрист Украины Андрей Портнов.

Юрист прокомментировал информацию о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова встретилась с вдовой убитого во время нападения на одесского активиста Сергея Стерненко Ивана Кузнецова.

"Мы этого давно добивались, потому что бывший генеральный прокурор Рябошапка принял убийцу, а вдову отказался принимать. Мы этого добивались, и я думаю, что Ирина Венедиктова сделала это из соображений, чтобы убрать какую-то критику, это она тоже неискренне сделала", – заявил Андрей Портнов.

Юрист подчеркнул: "Теперь дальше. Генеральный прокурор в интервью недавно одному из изданий недавно заявила: в любом случае будет подозрение фигуранту - либо умышленное убийство, либо он убил по неосторожности. Так этому интервью уже сколько времени! Уже больше 10 дней этому интервью. дальше. Экспертиза пришла после этого интервью, в которой написано - догонял и нанес ножевые ранения в сердце, уже догнав. То есть это не оборона... Это не превышение мер необходимой обороны, это умышленное убийство. Ты бежал, чтобы убить. Потом, были доказательства по этому поводу, их многие люди публиковали, там было видео. Что я из этого вижу: вот она сказала, что будет подозрение - и его нет. То есть подозрения нет никакого. Внесите любое, мы будем его оценивать как общество. Вы ж много там говорите о гражданском обществе. Вот мы и будем теперь это оценивать. Но вы не вносите, значит, вы находитесь под воздействием каких-то никому не известных непрозрачных чьих-то влияний".

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова убеждена, что подозрение одесскому радикалу Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, будет объявлено в любом случае. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщалось, юрист Андрей Портнов заявил, что в деле радикала Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова в Одессе, завершена очередная экспертиза, которая подтвердила, что совершенное преступление было умышленным убийством. Он также акцентировал на требовании от правоохранителей безотлагательно вручить подозрение и доставить Стерненко в суд для взятия под стражу.