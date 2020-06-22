Портнов: Новые "пленки Деркача" свидетельствуют об элементах прямого внешнего управления с одновременным неуважением

Андрей Портнов Фото из открытых источников

Даже дискуссия больше пяти минут не длится, говорит юрист

Новые "пленки Деркача", которые были обнародованы 22 июня, свидетельствуют о внешнем управлении Украиной с одновременным неуважением.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил юрист Андрей Портнов.

Юрист прокомментировал новые "пленки Деркача", на которых зафиксированы голоса людей, которые похожи на голоса предыдущего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Посмотрите, в сегодняшних записях там говорят о главе НАК "Нефтегаз" Коболеве, точно так там говорят - вице-президент США говорит: "Я приветствую ваши экономические реформы, и в этом контексте хочу узнать, правдой ли является то, что вы одного из реформаторов хотите уволить?" Ему тут же Порошенко отвечает: "Нет, мы сейчас разберемся, я проведу собственное расследование". То есть мы видим элемент прямого внешнего управления с одновременным неуважением. То есть, понимаете, даже никто ни с кем не встречается, я имею в виду с бывшими руководителями страны даже не встречаются. Обратите внимание, как эти телефонные переговоры проходят, - нашего президента тогдашнего перебивают, ему не дают сказать слово. После слова "здрасьте", ему говорят "здравствуйте, мы рады вашим реформам, не трогайте Иванова, Петрова, Сидорова, вот этого назначьте и вот вам такая-то помощь". Даже дискуссия больше пяти минут не проходит. То есть это уже настолько, как отношение метрополии к колонии до такой степени достигло, что с тобой никто не разговаривает особо. То есть просто дается быстрое поручение", – сказал Андрей Портнов.

Напомним, ранее внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров на тот момент президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепартамента Джоном Керри.

А 22 июня Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. В одном из них Порошенко обещает не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, в апреле 2016 года тогдашний вице-президент США Джо Байден в разговоре с предыдущим президентом Петром Порошенко требовал посодействовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.