Порошенко заявил ещё об одном открытом деле против него

Петр Порошенко Украинская правда

Экс-гарант рассказал о том, что за последние три дня получил сотни тысяч телефонных звонков в связи с преследованием властью

Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ГБР открыло новое дело против него за разжигание межрелигиозной вражды из-за томоса и создания Православной церкви Украины. Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в Telegram.

"Ещё одна новость, которую я узнал только на этой неделе. Оказывается, они возбудили против меня ещё одно дело. За разжигание межрелигиозной вражды, путём получения томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал Порошенко.

Экс-гарант также рассказал о том, что за последние три дня получил сотни тысяч телефонных звонков и СМС в связи с его утерей отца и преследованием властью. После чего попросил всех присутствующих помолиться за его отца.

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Напомним, в Киеве 18 июня у стен Печерского районного суда собрались активисты в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко, которому сегодня должны избрать меру пресечения.