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Порошенко заявил, что преодолел COVID-19 и возвращается к работе

Тест на коронавирус нардепа показал отрицательный результат

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко заявил о своем полном выздоровлении от коронавирусf СOVID-19. Об этом парламентарий сообщил в Facebook

По словам политика, он готов возвращаться к работе. 

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - отметил нардеп.  

Напомним, две недели назад, 29 сентября, Петр Порошенко сообщил, что у него диагностировали коронавирус COVID-19.

"Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень сожалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", - написал он в социальных сетях. 

Позже состояние политика значительно ухудшилось, в результате его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. 

Следующие несколько дней состояние здоровья Порошенко было неудовлетворительным. По словам его жены Марины, кровь нардепа ухудшилась и стала густой, в результате медики не могли должным образом контролировать течение болезни.

Однако, впоследствии состояние здоровья Петра Алексеевича улучшилось, а 12 октября его выписали из больницы. 

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