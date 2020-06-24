Порошенко вызвали в ГБР на допрос в качестве подозреваемого

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Пятого президента Украины хотят допросить по делу о возможном захвате государственной власти

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины – ныне народного депутата – Петра Порошенко на допрос 30 июня в качестве подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Согласно статьям 133, 135-139, 224 Уголовного процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10 часов 00 минут 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753", – говорится в сообщении.

ГБР

К слову, уголовное производство № 62019000000000753 было зарегистрировано в конце 2019 года по заявлению бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова по факту возможного захвата государственной власти и невыполнение решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

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Напомним, на прошлой неделе в Печерском райсуде состоялось заседание, во время которого Петру Порошенко должны были назначить наказание по делу о возможных нарушениях при назначении заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочки.

Однако, тогда избрание меры пресечения Петру Алексеевичу отложили до 1 июля.