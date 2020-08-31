Порошенко - военный преступник и коррупционер. Он должен отвечать в суде, а не с трибуны партийного съезда

Заявление партии Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Накануне местных выборов из политического забытья решил вынырнуть фигурант серии уголовных процессов о коррупции и, по совместительству, лидер партии войны Петр Порошенко. Вдохновить своих еще оставшихся подельников он решил фантазиями на тему грядущей победы на местных выборах и традиционной клеветой в адрес "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Полностью обанкротившаяся, потерявшая доверие людей партия войны и ее предводитель должны давать показания в судах, а не выступать на партийных съездах. Единственная причина, по которой Порошенко и его сообщники еще не находятся за решеткой - это сговор с нынешней слабой и безответственной властью.

Теперь они вместе торгуют украинской землей, крышуют радикалов и проводят "красные линии" на Донбассе вместо переговоров о мире. Старый и новый режим вместе давят на СМИ, обмениваются людьми в избирательных списках и делят хлебные места в доведенных до кризиса государственных компаниях.

"Оппозиционна платформа - За жизнь" заявляет, что основным врагом Украины сегодня являются те, кто требует продолжения политики войны и нищеты в доведенной до разорения стране. А Порошенко и его подельникам еще предстоит ответить за коррупцию на крови, дискриминацию конституционных прав граждан, сворачивание демократии и политические репрессии. Это их единственная историческая перспектива.