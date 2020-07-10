Порошенко вел себя как руководитель колониальной администрации, а президентом был Байден, – академик Журавский о "пленках Порошенко"

Телеканал ZIK

Все "пленки Порошенко" есть в "кейсе" Трампа

Анализируя разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, есть все основания говорить о государственной измене пятого президента, потому что Порошенко вел себя как руководитель колониальной администрации, а президентом является Байден.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский отметил, что лично верит в правдивость так называемых "пленок Порошенко", которые обнародовал Андрей Деркач, но считает маловероятным, что временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады сможет дать какие-то итоги по этому делу, поскольку большинство комиссий ВСК Рады созданы для пиара депутатов.

Вместе с тем он подчеркнул, что все дела против Порошенко надо ообъединять в одно, пригласить квалифицированных специалистов, которые бы смогли его расследовать.

"Но дело в том, что в сентябре будет заседать комиссия Сената США. Туда приглашен и Деркач, и Онищенко, а все переговоры, которые были у Байдена с Порошенко, они есть на защищенных файлах в США. Элементарно, все эти пленки есть в "кейсе" Трампа. Все это будет расследовано – и голос Порошенко, и голос Байдена", – отметил профессор Журавский.

Кроме этого, он добавил: анализируя разговор Порошенко с Байденом, есть все основания говорить о государственной измене пятого президента Украины.

"Потому что Порошенко вел себя как руководитель колониальной администрации, а президентом, фактически, исходя из разговоров, которые были многочисленные между Байденом и Порошенко, является Байден. Меня это как украинца, как гражданина Украины не устраивает и возмущает", – подчеркнул Виталий Журавский.

Как сообщалось, 9 июля народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

На обнародованных записях Байден и Порошенко обсуждали украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года. Из разговора становится понятно, что диверсионная операция действительно была. Это фактически признал Порошенко, а Байден резко раскритиковал Порошенко относительно проведения диверсионной операции в Крыму. Говорит, что это создает риски эскалации, также дает повод европейцам обвинить в этом Украину.

Андрей Деркач объяснил, почему он публикует именно сейчас эта запись. По его словам, главный фигурант тех событий - Валерий Кондратюк (тогда глава ГУР Минобороны) - сейчас снова назначен начальником разведки.