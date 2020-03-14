Порошенко срочно возвращается в Киев из Испании, - СМИ

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Граждане, которые вернутся из стран с коронавирусом, должны пройти экспресс-тесты

Пятый президент Украины Петр Порошенко срочно вылетит в Киев из Испании с остановкой в Лондоне, где он заберет своих детей. Об этом сообщает Страна.uа со ссылкой на источник в партии "Европейская солидарность".

Напомним, накануне пятый президент Украины Петр Порошенко улетел в Испанию, зная, что его вызовут на допрос в ГБР.

Впоследствии стало известно, что Порошенко приехал в Испанию для прохождения лечебного курса детоксикации в одном из медучреждений. А через некоторое время в СМИ появилась информация, что бывший глава государства хочет досрочно закончить лечение в Испании, чтобы успеть вернуться в Украину к закрытию авиасообщения 17 марта.

К слову, согласно заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, люди, которые въезжают в Украину из стран, где наблюдается вспышка коронавирус, пройдут на границе "определенные процедуры обсервации" в виде экспресс-теста.