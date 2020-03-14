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Порошенко срочно хочет вернуться в Украину из испанской клиники до закрытия авиасообщения

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Он проходит лечебный курс по детоксикации

Пятый президент Украины Петр Порошенко хочет досрочно закончить лечение в Испании, чтобы успеть вернуться в Украину до закрытия авиасообщения 17 марта.

Об этом сообщает Страна.юа со ссылкой на собственный источник в партии "Европейская солидарность".

По информации издания, Порошенко приехал в Испанию для прохождения лечебного курса по детоксикации в одном из медучреждений.

Планировалось, что он пробудет там еще неделю.

Теперь бывший президент хочет поскорее прилететь в Киев до 17 марта.

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""Однако, в связи с закрытием авиасообщения, он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтобы успеть вернуться до 17 марта", - утверждает источник Страна.юа.

Как сообщалось ранее, Порошенко вместо допроса в ГБР решил поехать в охваченную коронавирусом Испанию.

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Известно, что Порошенко и других украинцев, которые вернутся из стран с коронавирусом, заставят пройти экспресс-тесты.

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