Порошенко срочно хочет вернуться в Украину из испанской клиники до закрытия авиасообщения
Он проходит лечебный курс по детоксикации
Пятый президент Украины Петр Порошенко хочет досрочно закончить лечение в Испании, чтобы успеть вернуться в Украину до закрытия авиасообщения 17 марта.
Об этом сообщает Страна.юа со ссылкой на собственный источник в партии "Европейская солидарность".
По информации издания, Порошенко приехал в Испанию для прохождения лечебного курса по детоксикации в одном из медучреждений.
Планировалось, что он пробудет там еще неделю.
Теперь бывший президент хочет поскорее прилететь в Киев до 17 марта.
""Однако, в связи с закрытием авиасообщения, он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтобы успеть вернуться до 17 марта", - утверждает источник Страна.юа.
Как сообщалось ранее, Порошенко вместо допроса в ГБР решил поехать в охваченную коронавирусом Испанию.
Известно, что Порошенко и других украинцев, которые вернутся из стран с коронавирусом, заставят пройти экспресс-тесты.