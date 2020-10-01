Порошенко разносчиком заразы по всей стране был! - Качура о поездках пятого президента по Украине

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Недавно Петр Порошенко сообщил, что инфицировался COVID-19

Предыдущий президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который ездил по всем городам, собирал митинги и заболел коронавирусом, мог инфицировать многих из тех, с кем он встречался.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Парламентарий, комментируя "карантинные каникулы" Верховной Рады, указал на действия лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который заявил об инфицировании COVID-19, а перед тем ездил по всей стране.

"У нас есть один такой лидер политической партии, "седовласый гетман", как его называют. Он ездил по всем городам, собирал митинги и сейчас заболел. Представляете, сколько людей он мог заразить, эту заразу разнести по всей стране! Со сколькими людьми он фотографировался, целовался, обнимался, здоровался! То есть это точно неправильный подход со стороны национального политика. Я сейчас говорю о Петре Алексеевиче Порошенко, чтобы без каких-либо намеков. Потому что он заявил, что заболел, а ведь он фактически разносчиком заразы по всей стране был", – заявил Александр Качура.

Напомним, Верховная Рада Украины отменила все свои пленарные заседания до 20 октября из-за большого количества больных коронавирусом народных депутатов.

Также напомним, что лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Добавим, руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных на коронавирус COVID-19 может колебаться от 7 до 9 тыс. новых случаев в день.