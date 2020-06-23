Порошенко раздает деньги веером, если речь идет о том, что нужно "прикрыть задницу", – Деркач

Народный депутат Андрей Деркач 112.ua

Предыдущий президент знает о любом походе любого адвоката в любой правоохранительный орган, говорит нардеп

Петр Порошенко – человек очень жадный, однако он становится щедрым и раздает деньги веером, если речь идет о том, что нужно "прикрыть задницу".

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась мнением гостя, почему относительно предыдущего президента Украины Петра Порошенко берутся за мелкие дела, например, относительно картин, назначения Сергея Семочко и тому подобное, а не занимаются рядом других дел – по оффшорам, "Ленинской кузнице" и другими.

"Во-первых, это достаточно сложные процессы. Во-вторых, Петр Алексеевич - человек очень жадный, ну, супер-жадный, но когда вопрос касается, как он сказал вчера Байдену: "Они прикрыли мою задницу", "нашу задницу", тут он щедрый и тут никаких вопросов не возникает. Поэтому он раздает веером. Он знает любой поход любого адвоката в любой правоохранительный орган. Практически часть информации, которая есть, она доходит до него ежеминутно. Надо отдать должное, он неплохой менеджер", – сказал Андрей Деркач.

Напомним, в мае внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепартамента Джоном Керри.

А 22 июня Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров людей, голоса которых похожи на голоса предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. В одном из них якобы Порошенко обещает не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, в апреле 2016 года якобы Джо Байден в разговоре с Петром Порошенко требовал посодействовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.

Как говорится в разговорах, зафиксированных на "пленках", якобы пятый президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года поблагодарил вице-президента США Джо Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.

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