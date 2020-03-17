Порошенко призвал власть не закрывать метрополитены

Петр Порошенко Фото из открытых источников

В "ЕС" подчеркнули, что в европейских странах не прибегали к таким мерам

"Европейская Солидарность" призвала президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаль и мэра Киева Виталия Кличко пересмотреть решение о закрытии столичного метрополитена. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном 17 марта на ее официальной странице в Facebook .

"Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться до рабочих мест? Осознаем, что метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытие приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и создаст еще больше скопления граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в партии Петра Порошенко отметили, что в других странах не прибегали к таким радикальным мерам, даже несмотря на большое количество инфицированных.

"В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), соблюдается дистанция между гражданами… Обращаемся к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина", - заявили на странице "ЕС".

В то же время на странице партии отметили, что "Европейская Солидарность" готова делегировать своих представителей в антикризисный штаб, созданный в Верховной Раде.

Напомним, недавно народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что 17 марта должны временно закрыть метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре из-за карантина в Украине.

Впоследствии заместитель министра здравоохранения’я и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что необходимость закрытия метро через коронавирус в Украине вызвана чрезвычайно тесным контактом между пассажирами.